허성무 창원시장, 데이비드 제 美 영사와 외교 방안 논의

코로나 시국 넘어 새 시대 함께 열기로



市 차원 지속 교류·상생협력 토대 마련

[아시아경제 영남취재본부 이세령 기자] 허성무 경남 창원시장이 15일 데이비드 제(David John Jea) 주부산 미국 영사와 만나 향후 미국과의 경제·문화·예술 등 전반적인 국제협력 방안을 논의했다.

한미수교 140주년을 맞은 올해 창원시와 미국이 함께 할 상호 우호 협력방안과 코로나 시국을 넘어 새 시대(New-era)를 대비하기 위한 도시 외교 방안 등에 관해 의견을 나눴다.

창원시는 매년 군항제, K-pop 페스티벌 등 국제행사를 개최할 때 주한 미 영사를 초청하고 미국 내 국제 자매·우호 도시들과 행정·경제·문화 등을 교류하고 있다.

미국 잭슨빌시(市)와 1983년 국제 자매도시 체결 이후 문화와 청소년 교류 등으로 꾸준히 관계를 이어오고 있으며 2019년 북미지역 순방으로 공공의료 서비스 확대를 이끄는 볼티모어시(市)와 국제 우호 도시 협약을 체결했다.

이날 영사의 창원시 방문은 주부산 미국영사관의 요청으로 이뤄졌으며 데이비드 제 영사는 양측의 우호 협력을 위해 영사관이 앞장서겠다고 전했다.

허성무 시장은 “경제뿐 아니라 문화, 환경 등 다양한 분야에서 창원시와 미국과의 관계가 돈독해질 수 있도록 힘을 모으자”라고 말했다.

데이비드 제 영사는 “창원과 협력을 계속 강화해 나갈 준비가 돼 있다”며 “우호 협력 관계를 내실 있게 발전시켜 나가기를 바란다”라고 말했다.

영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr