"최첨단 의료장비·최고 의료진 구축…의료서비스 제공할 것"

김경종 조선대병원장 비대면 취임식서 밝혀

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] “병원의 오랜 숙원 사업인 새병원 신축에 박차를 가하고, 최첨단 의료 장비와 최고 의료진을 구축해 지역민에게 최고의 의료서비스를 제공할 수 있도록 최선을 다하겠습니다.”

김경종 조선대학교병원장이 동영상을 통해 가진 비대면 이취임식에서 새병원 신축에 대한 강한 의지를 표명하면서 이같이 밝혔다.

김 병원장은 지난해 12월 제24대 조선대병원장으로 임명된 이후 코로나19 변이 바이러스 확산으로 원내 감염확산방지 업무에 매진하면서 취임식을 외부 인사 초청 등의 공식 행사 없이 비대면으로 진행했다.

온라인 취임식을 통해 장기간 지속되는 코로나19 대응으로 지치고 힘든 상황에서도 각자의 자리에서 최선을 다하고 있는 교직원들에게 감사와 존경의 마음을 전했다.

또 정종훈 전임 병원장과 집행부에도 감사의 인사를 잊지 않았다.

그는 이어 개원 51주년을 맞아 관심사인 새병원 건립과 관련해서도 언급했다.

김 병원장은 “병원의 오랜 숙원 사업인 새병원 신축의 방향성을 구체화해 신속하게 추진하겠다”며 “더이상 선택이 아닌 생존의 문제라는 인식을 가지고 학교 법인, 대학, 병원 구성원 모두가 한마음으로 관련 전문가와 협업을 통해 준비해 나가겠다”고 밝혔다.

더불어 “직종과 세대를 뛰어넘는 소통과 화합의 조직 문화를 더욱 공고히 하면서 다빈치 로봇수술기를 비롯한 최첨단 의료장비 및 시설을 도입할 것”이라며 “공공의료사업·국책사업·의료 봉사 등에 적극적으로 참여해 지역민의 건강한 삶과 병원 발전에 기여하겠다”고 강조했다.

이날 정종훈 전임 병원장에 대한 공로패 전달식도 가졌다.

정 전 병원장은 이임사를 통해 “권역 감염병 전문병원의 조기 착공과 새병원의 건설이 병원 미래 발전의 초석이 되리라 생각한다”며 “모든 교직원의 협조를 부탁드리며 신임 김 병원장과 집행부의 새로운 도약을 기대한다”고 축하했다.

이 밖에 김이수 조선대학교 이사장, 민영돈 조선대학교총장, 이용섭 광주광역시장, 박유환 광주광역시의사회장, 서종욱 조선대학교 의과대학동창회장, 이민수 조선대학교 총동창회장 등이 영상을 통해 조선대병원의 발전을 기원하면서 전임 병원장에 대한 감사 인사와 신임 병원장에 대한 축하 메시지를 전달했다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr