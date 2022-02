거창군, 오미크론 확산 … 신속 항원검사소 읍·면 확대 운영키로

읍사무소, 면 지역 보건지소 등 12곳 설치

[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 거창군은 최근 오미크론 변이 확산으로 확진자가 다수 발생하자 거창읍사무소와 면 소재 보건지소 등 11곳으로 신속 항원검사소를 확대해 운영한다.

검사수요 증가에 대응하고 이동이 어려운 어르신의 검사 접근성을 높이기 위해서이다.

거창읍사무소 신속 항원검사소는 2월 10일부터 오는 25일까지 3주간 읍사무소 1층 회의실에 설치돼 평일 오전 10시부터 11시 30분, 오후 1시부터 4시까지 운영된다. 현장 검사가 아닌 검사키트 배부를 원하는 검사 희망자는 거창군 보건소 선별진료소를 방문해 접수해야 한다.

면 단위 보건지소 신속 항원검사소는 2월 14일부터 별도 해제 때까지 운영한다. 평일 오전 9시부터 낮 12시까지 운영된다. 검사키트 배부를 원하는 경우 대장 작성 후 1인 1회만 제공된다.

읍사무소와 보건지소 검사소에서 신속 항원 검사 결과 ‘음성’이 나오면 현장에서 음성 확인 증명서 발급이 가능하다. 만약 ‘양성’일 경우에는 즉시 보건소 선별진료소에서 PCR 검사를 하게 된다.

구인모 군수는 “확진자 급증으로 군민의 검사 대기시간을 줄이고 접근성을 높이기 위해 읍사무소와 보건지소 신속 항원검사소를 추가로 설치하게 됐다”고 말했다.

