[포토] 클라라 '조각 같네'

[아시아경제 온라인이슈팀] 배우 클라라가 몸매를 자랑했다.

클라라는 지난 14일 자신의 인스타그램에 여러 장의 사진을 게재하며 근황을 전했다.

사진에는 트레이닝복을 입고 소파에 앉아서 포즈를 취하고 있는 클라라의 모습이 담겨 있었다. 운동으로 완성한 탄탄한 근육질 몸매가 눈길을 끈다.

