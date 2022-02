진주시, 행운의 ‘진주 운석’ 1점 가졌다 … 2014년 대곡면 유리온실 깨고 떨어져

[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 진주시가 운석 1점을 갖게 됐다.

지난 14일 조규일 시장과 이상영 시의회 의장이 참석한 가운데 2014년 진주에 떨어진 운석 중 하나를 기탁받았다.

당시 국내를 떠들썩하게 만들었던 진주 운석은 크게 4개와 일부 파편이 있었다.

이번에 진주시가 기탁받은 운석은 네 번째 운석과 같은 날인 2014년 3월 17일 발견된 다섯 번째 운석으로 대곡면 단목리 파프리카 유리온실에서 발견됐다.

발견자는 유리온실 주인인 고(故) 김효섭 씨로 유리온실이 깨져 있어 발견한 것으로 알려졌다.

주먹 크기에 무게 150g가량의 운석 표면에는 대기권을 통과하며 마찰열에 의해 생긴 수 ㎜의 검게 탄 흔적인 ‘용융각’이 잘 드러나 있다.

운석 기탁자인 故 김효섭 씨의 아들 정금길 세공소 대표 김명수 씨는 “진주에 떨어진 우주의 기운을 다른 사람과 함께 나눠 많은 사람이 좋은 기운을 얻길 바라는 마음에서 맡기게 됐다”고 말했다.

시 관계자는 “코로나로 힘들고 지친 때 기탁자의 좋은 뜻을 전해 들어 많은 사람이 진주 운석의 기운을 받고 희망을 품을 수 있기를 바란다”고 말했다.

진주에 떨어진 운석은 ‘오디너리 콘트라이트’의 한 종류로 지구에서 발견된 운석의 80% 이상을 차지한다. 화성과 목성 사이의 소행성대에서 빠져나온 것으로 조사됐다.

운석은 처음 발견한 사람이 주인으로 소유권을 갖게 된다. 당시 정부에서는 운석 매입을 위해 나섰지만, 소유주와의 의견 차이로 불발됐다.

이후 2014년 12월 통과된 ‘진주 운석 법’은 소유주의 운석 등록제와 국외 반출 금지 등 내용을 포함하고 있다.

진주시는 기탁받은 운석은 정확한 판별을 위한 절차를 거쳐 진주 익룡 발자국전시관에서 임시 보관과 전시할 예정이다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr