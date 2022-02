속보[아시아경제 김형민 기자] 주식 저가 매매로 1300억원대 조세를 포탈한 혐의로 기소된 구본상 LIG그룹 회장과 구본엽 전 LIG건설 부사장 등 전현직 임직원들이 1심에서 무죄를 선고받았다.

김형민 기자 khm193@asiae.co.kr