인천 연수구, 송도2~5동 어린이집 신설 추진…사전 상담제 운영

[아시아경제 박혜숙 기자] 인천 연수구가 지역내 균형있는 보육 수급과 어린이집 난립을 예방하기 위해 올해 송도2, 송도3, 송도4, 송도5동에 신규 어린이집 신설을 추진한다.

이를 위해 구는 어린이집 운영 희망자를 대상으로 보육 수요 등 지역 여건과 어린이집 설치 기준 등에 관한 체계적이고 전문적인 자료를 제공하는 사전 상담제를 운영한다.

구는 보육정책위원회 심의를 거쳐 2022년 어린이집 수급계획을 확정하고, 지난 8일 구청 홈페이지를 통해 연수구 어린이집 수급계획 공고를 마쳤다.

수급계획에는 신규설치가 가능한 지역과 어린이집 설치·변경인가의 일반적인 절차, 유의사항 등이 포함돼 있고 어린이집 설치 사전상담제 운영도 안내하고 있다.

어린이집 운영 희망자는 어린이집 신규인가 사전 상담권 신청 접수를 거쳐 상담을 받은 후 입지조건 확인과 선정 통보를 받게 되며, 인가신청 접수를 마친 후 최종 결정이 통보된다.

사전 상담 신청은 오는 24일부터 이틀간 어린이집을 설치하려는 당사자가 직접 연수구청 출산보육과에 방문해 접수해야 한다.

사전 상담권은 신청인원이 많을 경우 추첨을 통해 정하며, 다음 달 4일부터 내년 2월 28일까지 신규설치를 위한 관련 부서 사전협의와 전문상담을 지원받을 수 있다.

자세한 내용은 연수구청 공식 누리집 공지사항의 '2022년 어린이집 수급계획 공고'를 통해 확인할 수 있다.

