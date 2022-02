크리스탈지노믹스, 코로나19 치료제 ‘아이발티노스타트’ 임상 2상 신청

[아시아경제 박형수 기자] 크리스탈지노믹스는 코로나19 치료제로 개발 중인 ‘아이발티노스타트(Ivaltinostat)’의 임상 2상 시험 승인을 위한 시험계획서(IND)를 식품의약품안전처에 신청했다고 15일 밝혔다.

오미크론과 변이 바이러스 감염으로 입원을 요하는 중등증 및 중증 환자 60명을 대상으로 아이발티노스타트 치료 유효성 및 안전성 평가를 위한 임상 2상이다. 효능 평가는 환자의 임상적 회복시간, 퇴원까지 걸린 시간, 산소포화도 정상화시간 등을 본다.

1주일 동안 72시간 간격으로 주 3회(1일, 4일, 7일) 아이발티노스타트를 투약하고 임상적 효과를 확인한다. 증상이 완전하게 회복하지 않았으면 세계보건기구(WHO)에서 정의한 임상적 회복이 될 때까지 72시간마다 최대 4주동안 계속 투여한다.

모든 임상 대상자를 30일간 추적 관찰한다. 투약기간을 포함해 최대 총 60일간 추적 관찰한다.

아이발티노스타트는 자체 개발한 신약 후보물질로 비정상적 면역세포 증식과 활성을 정상으로 돌려놓는 면역력 균형을 유도하는 기전을 갖고 있다. 코로나바이러스 감염으로 발생하는 사이토카인 폭풍으로 인한 급성폐렴, 급성 폐손상, 폐섬유화 등을 치료하는 염증치료 신약이다.

크리스탈지노믹스 관계자는 "아이발티노스타트를 기반으로 먹는 코로나치료제로도 임상 2상을 진행할 계획"이라고 말했다.

