[아시아경제 영남취재본부 황두열 기자] 30대 여성이 부산의 한 호텔에서 숨진 채 발견돼 경찰이 수사에 나섰다.

15일 부산 부산진경찰서에 따르면 지난 13일 오후 4시께 부산진구의 한 호텔에서 30대 여성 A 씨가 쓰러진 채로 객실에서 발견됐다.

A 씨는 곧바로 병원으로 옮겼지만 병원 후송 중 숨졌다.

CCTV 확인 결과 A 씨는 지난 12일 오후 30대 남성 B 씨와 함께 투숙한 것으로 확인됐다.

B 씨는 먼저 퇴실했으며 객실을 확인하기 위해 들어간 직원에 의해 쓰러져 있는 A 씨가 발견됐다.

쓰러져 있던 A 씨에게선 특별한 외상은 발견되지 않았다.

경찰은 A 씨의 정확한 사망원인을 국과수에 부검 의뢰했으며 함께 투숙한 남성 B 씨의 신원을 확인 중이다.

경찰 측은 “정확한 사인을 밝히기 위해 다양한 가능성에 무게를 두고 수사를 하고 있다”고 말했다.

영남취재본부 황두열 기자 bsb03296@asiae.co.kr