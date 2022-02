서울옥션, 지난해 영업이익 194억7539만원…200원 현금배당

[아시아경제 이민지 기자] 서울옥션 서울옥션 063170 | 코스닥 증권정보 현재가 20,550 전일대비 850 등락률 -3.97% 거래량 223,222 전일가 21,400 2022.02.15 13:51 장중(20분지연) 관련기사 [특징주] 크래프톤, NFT 사업 추진기대감에 4%↑1200% 수익…올핸 메타버스·NFT가 돈벌었다연말연초 투자 공식 '실적'…내년 영업이익 상향 종목은? close 은 지난해 영업이익으로 194억7539만원을 기록해 흑자전환했다고 15일 공시했다. 매출액은 174% 증가한 790억원이고 순이익은 167억원으로 흑자전환했다. 회사 측은 “미술 시장 성장으로 매출액과 이익이 늘었다”고 말했다.

이날 서울옥션은 결산배당으로 보통주 1주당 200원의 현금배당을 결정했다고 밝혔다. 배당금 총액은 31억9605만원으로 시가배당율은 0.6% 수준이다. 배당금지급 예정일자는 4월 29일이다.

