[아시아경제 이민지 기자] 파세코 파세코 037070 | 코스닥 증권정보 현재가 24,150 전일대비 800 등락률 +3.43% 거래량 300,414 전일가 23,350 2022.02.15 12:10 장중(20분지연) close 는 보통주 1주당 0.429165946주의 무상증자를 결정했다고 15일 공시했다.

신주 배정 기준일은 다음달 2일이고, 상장 예정일은 다음달 24일이다. 회사 측은 “소유주식 1주당 0.429165946의 비율로 신주를 배정한다”며 “1주 미만 단주인 경우에는 신주의 상장 초일 종가를 기준으로 현금 지급한다”고 말했다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr