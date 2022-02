경남 2771명 확진 … 재택치료 1만6000명

[아시아경제 영남취재본부 주철인 기자] 경남에서 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 신규 확진자가 사흘째 2000명이 넘는 확진자가 나왔다.

경상남도는 15일 0시 기준 코로나19에 2771명이 확진됐다고 밝혔다.

지난 9일 처음 2000명대 진입 이후 1699명이 확진된 11일을 제외하면 5일간 2000명이 넘는 기록이다. 해외 입국 6명을 제외하면 모두 지역감염이다.

지역별로는 창원 829명, 김해 741명, 진주 323명, 양산 209명, 거제 159명, 통영 102명, 사천 54명, 창녕·함양 각 53명, 고성 46명, 밀양 43명, 함안 39명, 거창 38명, 산청 26명, 합천 19명, 남해 16명, 하동 13명, 의령 8명이다.

이에 따라 도내 누적 확진자는 총 5만5224명(입원 664명, 재택치료 1만678명, 퇴원 3만8365명, 사망 117명)으로 늘었다.

위중증 환자는 9명, 병상가동률은 37.3%, 3차 예방접종률은 56.6%를 기록 중이다.

영남취재본부 주철인 기자 lx906@asiae.co.kr