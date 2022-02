폴라리스오피스, S2E 플랫폼 폴라리스쉐어 문서 업로드 이벤트… POLA 코인 지급

[아시아경제 장효원 기자] 오피스 소프트웨어(SW) 전문기업 폴라리스오피스 폴라리스오피스 041020 | 코스닥 증권정보 현재가 1,850 전일대비 25 등락률 +1.37% 거래량 47,369 전일가 1,825 2022.02.15 10:43 장중(20분지연) 관련기사 폴라리스오피스, ‘지역인재 전면 재택근무’ 시행… 다양한 유연근무제 실시폴라리스오피스, 지난해 영업익 21억…전년比 흑자전환폴라리스오피스, 지난해 별도 기준 영업익 21억… “흑자전환 성공” close 는 2차 베타 서비스를 진행 중인 분산형 인센티브 지식 거래 플랫폼 ‘폴라리스쉐어(POLARIS SHARE)’와 오피스 SW ‘폴라리스 오피스(POLARIS OFFICE)’간 연동 이벤트를 실시한다고 15일 밝혔다.

이벤트 기간 내 폴라리스쉐어에 문서를 업로드하면 문서의 총 조회 수에 따라 가상화폐 POLA(폴라)를 지급하는 이벤트다. 기간은 오는 22일까지다.

조회수 상위 50명에게 약 1500만원 상당의 총 15만 POLA를 지급하며 ‘폴라리스 오피스’ 유, 무료 회원들에게는 각각 20%, 10%의 POLA를 추가 지급한다. 1등은 5만 POLA, 폴라리스 오피스 유료 회원인 경우에는 6만 POLA를 받을 수 있다.

‘폴라리스쉐어’는 문서 게시자와 사용자를 연결해주는 지식 공유 블록체인 플랫폼이다. 다양한 정보와 인사이트를 공유하고 거래함으로써 게시자는 보상을 얻고 사용자는 낮은 비용으로 높은 수준의 정보를 얻을 수 있다. S2E(Share to Earn) 서비스를 통해 사용자가 콘텐츠의 소유권을 가질 수 있는 웹3.0 시대를 준비하고 있다.

이달 14일 오후 12시부터 16일 자정까지 POLA가 상장된 국내 최대 가상화폐 거래소 빗썸에서도 POLA 거래기여도에 따른 에어드랍 이벤트를 시행한다. 기간 내 POLA 거래금액에 따라 총 150만 POLA를 고객들에게 차등지급한다.

폴라리스오피스 관계자는 “폴라리스 오피스와 폴라리스쉐어 두 플랫폼을 연동함으로써 기존 폴라리스 오피스 사용자들이 폴라리스쉐어 서비스도 편리하게 활용할 수 있도록 접근성을 높였다”며 “자체적으로 진행하는 토큰 보상 이벤트와 빗썸의 에어드랍 이벤트가 동시에 진행되고 있는 만큼 사용자들이 더 좋은 혜택을 얻을 수 있을 것으로 기대한다”고 말했다.

장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr