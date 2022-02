이재명 측 “유승민처럼 뛰어난 분, 내각에 모실 수 있어”

"정치 교체 동의하면 정당 가리지 않고 등용"

[아시아경제 구채은 기자] 더불어민주당 선대위 총괄특보단장인 정성호 의원이 '국민 내각', '통합 정부'에 유승민 전 국민의힘 의원 같은 훌륭한 인재를 모실 수 있다고 했다.

정 의원은 15일 CBS라디오 '김현정의 뉴스쇼'와 인터뷰에서 진행자가 이재명 후보가 '국민 내각으로 통합정부를 구성하겠다"고 발언한 것에 대해 묻자 "선거 과정과 관계 없이 국민 통합, 또는 정치 교체에 동의하는 모든 분들과 함께하겠다는 얘기다"고 설명했다. 정 의원은 "제 개인적인 생각"이라는 전제를 단 뒤 "유승민 전 후보같은 분들은 굉장히 능력있지 않는가"라고 했다. 정 의원은 "그런 분들이 위기 극복에 동의하고 본인의 역량을 발휘할 기회를 준다고 하고 하면 충분히 임명할 수 있다"며 유 전 의원 정도면 핵심 각료자격이 충분하다고 강조했다.

정 의원은 "(유 전 의원과 개인적으로 연락하거나) 그런 적 없다"며 "이런 상황에서 제가 만난다면 오해의 소지가 있기 때문이다"고 했다. 그러면서 "제 개인적으로 (유 전 의원이) 유능하고 품위, 품격이 있어 좋아하는 정치인이다"고 언급했다.

야권 대선후보 단일화 문제를 두고 “이뤄질 수 있겠느냐”는 회의적인 평가를 내놨다. 윤석열 국민의힘 대선후보와 안철수 국민의당 대선후보가 단일화 논의를 시작한 데 대해 “여론조사가 아닌 담판으로 단일 후보를 결정할 경우, 안철수가 또 철수하는 모양새가 될 것”이라고 지적했다.

그는 “야권 후보 단일화 논의는 그간 의제가 반복돼 국민에게 큰 감동을 주지 못할 것”이라고 말했다. 그러면서 “반대로 윤 후보 역시 현재 안 후보의 3~4배 지지율을 보이고 있는데, 담판으로 후보를 양보하지는 못할 것”이라고 전망했다. 안 후보 측과 민주당이 물밑접촉을 진행했다는 일부 보도에 대해서는 “이재명 민주당 대선후보는 현재의 위기를 극복하려면 힘을 합쳐야 한다. 특정한 누군가를 염두에 뒀다기보다는 정치의 판 자체를 교체할 수 있는 안들을 국민께 약속한 것”이라고 했다.

구채은 기자 faktum@asiae.co.kr