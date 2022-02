코로나 이후 명품 구매 23% 늘었다…베이비붐 세대도 '플렉스'

롯데멤버스, '라임 명품 소비 트렌드 리포트' 발간

2018~2019년 대비 2020~2021년 명품 판매량 ↑

20대, 50대, 60대순 증가율 높아

[아시아경제 김유리 기자] 코로나19 이후 국내 소비자들의 명품 구매가 23% 증가한 것으로 나타났다.

롯데멤버스는 15일 발간한 '라임(Lime) 명품 소비 트렌드 리포트'를 통해 이같이 밝혔다.

롯데멤버스 거래 데이터 분석 결과 코로나19 바이러스 확산 전인 2018~2019년 대비 2020~2021년 명품 판매량이 23.0% 증가한 것으로 나타났다.

연령대별로 살펴 보면 2018년 대비 2021년 20대(70.1%) 명품 구매 건수가 가장 많이 늘었고, 50대(62.8%), 30대(54.8%), 60대 이상(41.3%), 40대(19.2%)순으로 증가율이 높았다.

리서치 플랫폼 라임에서 지난해 11월22일부터 12월3일까지 명품 구매자 600명을 대상으로 설문조사를 실시한 결과, 명품 주 구매 채널(중복응답 포함) 1위는 백화점(42.6%)이었다. 프리미엄 아울렛(18.3%), 브랜드 매장(13.3%), 명품 전문 플랫폼(12.2%), 면세점(11.1%), 온라인 종합몰(10.8%), 포털 쇼핑 페이지(9.5%), 해외직구 사이트(8.8%), 편집매장(7.2%), 브랜드 온라인몰(7.1%) 순으로 응답이 많았다.

2019년 설문조사 시 포함되지 않았던 명품 전문 플랫폼은 이번 설문에서 단번에 4위에 올라 온라인 명품시장의 성장세를 확인시켜줬다. 반면 코로나19 여파가 컸던 면세점 응답률은 소폭(-5.7%포인트) 하락했다.

명품 구매 시 중요하게 고려하는 속성으로는 디자인이 여전히 1위로 손꼽혔으나, 2019년 조사 시보다 응답률(-12.5%포인트)이 다소 떨어졌다. 대신 브랜드 대중성(4.8%포인트), 소장가치(4.7%포인트), 중고 판매가(3.3%포인트) 등 응답이 늘었다. 중고거래, 재판매 등이 활성화하면서 소비자들이 명품을 재테크 수단의 하나로 인식하게 된 영향으로 풀이된다.

김근수 롯데멤버스 데이터사업부문장은 "코로나19 사태가 장기화되면서 보복소비가 늘고, MZ세대(밀레니얼+Z세대) '플렉스' 트렌드 등 영향으로 명품시장 호황이 이어지고 있다"며 "2030세대뿐 아니라 구매력 높은 중장년층의 명품 소비도 눈에 띄게 증가했고, 구매 채널도 온·오프라인을 넘나들며 다각화되고 있다"고 설명했다.

한편 라임 리포트는 롯데멤버스 제휴사에 인사이트를 제공하기 위해 제작·배포되는 것으로, 빅데이터와 스몰데이터를 종합적으로 다룬다. 롯데멤버스 빅데이터는 백화점, 마트, 슈퍼, 편의점, 아울렛, 면세점, 가전양판점 등 전 유통채널에 걸쳐 수집되며, 4130만(2021년 12월 말 기준) 엘포인트·엘페이 회원 행동 데이터뿐 아니라 결제, 상품, 채널, 위치, 가맹점, 브랜드 데이터 등을 포괄한다.

