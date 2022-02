2023 세계 남자 농구 월드컵 아시아 예선경기 라이브 시청 가능

[아시아경제 김철현 기자] 쿠팡은 쿠팡플레이에서 월드컵 결선에 도전하는 대한민국 남자 농구 국가대표팀의 국제 경기를 생중계한다고 15일 밝혔다.

대한민국 남자 농구 국가대표팀은 오는 24일 필리핀전을 시작으로 2023 세계 남자 농구 월드컵의 아시아 지역 예선경기를 치르게 된다. 필리핀, 뉴질랜드, 인도와 함께 예선 A조에 편성된 대한민국은 조 상위 3위 안에 안착해야 결선 리그에 진출할 수 있다.

이번 예선은 5일간 총 네 번의 경기를 뛰어야 하는 일정으로 진행된다. 필리핀전은 24일 오후 7시 쿠팡플레이에서 생중계된다. 이어지는 경기인 25일 오후 4시 뉴질랜드전, 27일 오후 5시 30분 인도전 등도 모두 쿠팡플레이에서 라이브로 즐길 수 있다.

