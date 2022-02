신세계百, 신학기 겨냥…'릴레이 라방' 선보인다

신백라이브·SSG라이브로 할인전 선봬

신학기 아동용 책가방·신학기 패션 제안전 등

최대 30% 할인 혜택 제공

[아시아경제 김유리 기자] 신세계백화점은 신학기를 겨냥해 이달 28일까지 릴레이 라이브 행사를 펼친다고 15일 밝혔다. 비대면 시대에 맞춰 신세계백화점 모바일 애플리케이션(앱) 내 신백라이브와 SSG닷컴 쓱라이브를 통해 고객들과 소통한다.

다음달부터 신학기 전면 등교가 예정된 가운데 개학을 앞두고 의류·가방 등 아동 장르 수요가 높아지고 있다. 신세계백화점은 지난 2일부터 13일까지 아동 장르 매출이 13.7% 성장했다. 책가방·패션과 연관된 국내외 아동 브랜드(22.7%)는 두 자리 수 신장률을 기록하며 등교를 앞두고 높아진 신학기 수요를 증명했다.

신세계는 13개 점포가 모두 참여하는 라이브 할인전을 기획, 비대면 트렌드에 맞춰 고객 맞이에 나선다. 오는 16일 오전 11시에는 키플링, 이스트팩이 참여하는 신학기 백팩 제안전을 한 시간 동안 열고 상품을 최대 20% 할인 판매한다. 키플링 인기 상품인 챌린저 백팩과 토트백, 이스트팩 대표 상품인 프로바이더 백팩 등을 선보인다.

신학기 패션 행사도 마련됐다. 신세계백화점 타임스퀘어점에서는 오는 19일 오전 11시30분부터 한 시간 동안 MLB 키즈 패션 제안전을 선보인다. MLB 아동 야구 점퍼, 아동 운동화, 아동용 면바지 등을 판매한다.

오프라인 행사도 준비했다. 신세계 하남점에서는 오는 18일부터 다음달 3일까지 유아동 전집 브랜드인 아람북스 할인 행사가 진행된다. 최대 10% 할인된 가격에 유아동 전집을 구매할 수 있다. 신세계백화점 센텀시티점에서는 이달까지 아동 잡화 브랜드 빅키드 팝업 스토어가 열린다. 팝업 기간 동안 빅키드 대표 상품인 시크릿 책가방과 보조가방 세트를 30% 할인된 가격에 만날 수 있으며 구매 고객에게 피크닉 가방도 추가 증정한다.

이은영 신세계백화점 e커머스담당 상무는 "신학기 전면 등교를 앞두고 아동 장르에 대한 수요가 높아진 가운데 비대면 트렌드에 맞춰 라이브 커머스를 통한 행사를 준비했다"며 "라이브 커머스의 장점을 살린 다양한 기획전을 통해 고객의 라이프 스타일을 선도할 것"이라고 말했다.

