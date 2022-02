오후 6시까지 4만8635명 코로나19 확진…또 동시간 최다 기록

[아시아경제 송승윤 기자] 코로나19 확산세가 멈추지 않으면서 14일도 오후 6시까지 전국적으로 5만명에 가까운 확진자가 나왔다.

방역당국과 서울시 등 각 지방자치단체에 따르면 이날 0시부터 오후 6시까지 전국 17개 시도에서 나온 코로나19 확진자는 4만8635명으로 집계됐다.

전날(4만7742명)보다는 893명 많고, 종전 동시간대 최다 집계치인 지난 12일 4만8025명과 비교해도 610명 많은 수준이다. 1주 전인 지난 7일 동시간대 집계치(2만3351명)와 비교하면 2.1배에 달한다. 2주 전인 지난달 31일 집계치(1만1545명)로 보면 4.2배 수준이다.

자정까지 집계가 진행되는 만큼 15일 발표될 신규 확진자 수는 이보다 더 늘어날 전망이다.

신규 확진자는 지역별로는 수도권에서 2만8088명(57.8%), 비수도권에서 2만547명(42.2%) 발생했다.

시도별로는 경기 1만4087명, 서울 1만323명, 인천 3678명, 부산 3016명, 경남 2480명, 대구 2391명, 충남 1936명, 경북 1757명, 광주 1520명, 대전 1453명, 충북 1227명, 전북 1129명, 강원 1045명, 전남 884명, 울산 777명, 제주 523명, 세종 409명 등이다. 17개 시도에서 모두 확진자가 나왔다.

지난 8일부터 1주간 신규 확진자는 3만6717명→4만9550명→5만4121명→5만3921명→5만4939명→5만6431명→5만4619명으로 하루 평균 약 5만1472명으로 집계됐다.

송승윤 기자 kaav@asiae.co.kr