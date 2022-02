▶신동문 씨 별세, 신한섭(듀델코리아 이사)·미영·선영·필성씨 부친상, 이영규(현대자동차그룹 커뮤니케이션센터장 부사장)씨, 곽정탁(사업)씨 빙부상 = 14일, 평촌 한림대학교성심병원 장례식장 VIP 1호실, 발인 16일 오전 11시, 장지 김포 선영, (031)382-5004

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.