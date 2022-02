[아시아경제 권재희 기자] 글로벌 원자재 대란 속에 이구산업 이구산업 025820 | 코스피 증권정보 현재가 4,600 전일대비 695 등락률 +17.80% 거래량 38,176,658 전일가 3,905 2022.02.14 14:48 장중(20분지연) 관련기사 치료제 드디어 나온다! 임상3상 관련株 갑니다‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제“주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정 close 이 구리 관련주로 꼽히면서 강세를 보이고 있다.

14일 오후 2시19분 현재 이구산업은 전거래일 대비 23.19% 상승한 4810원 거래 중이다.

이구산업은 구리 등 비철금속전문 제조업체로 국내 수요의 20% 이상을 담당하고 있다. 연간 생산능력만 6만t에 이른다.

이날 주요 외신에 따르면 전 세계 주요 상품거래소의 구리 재고는 40만t을 약간 웃도는 수준으로, 이는 전 세계가 일주일 내 사용할 수 있는 양이다.

이같은 소식에 구리 가공제품 제조업체인 이구산업에 매수세가 몰리고 있다. 이구산업은 구리값 상승에 따라 판매가격도 오르며 매출과 영업이익이 늘어나는 사업구조다.

권재희 기자 jayful@asiae.co.kr