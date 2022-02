GS샵, 협력사 위한 ‘3D 가상공간’ 제작…“해외 홍보 공간으로 활용”

[아시아경제 임춘한 기자] GS샵은 해외 진출을 염두에 두고 있는 협력사들을 위해 3D 가상공간을 제작해준다고 14일 밝혔다.

해외에 대규모 수출을 진행하기 위해서는 외국 바이어의 국내 공장 실사 작업 등이 선행돼야 하는데, 코로나19로 출입국이 쉽지 않아 회사를 소개하는 데에 어려움을 겪고 있다. 이에 GS샵은 디지털트윈 기술을 활용해 공장과 본사 등을 실제와 유사한 3차원 모델로 구현한 3D 가상공간을 지원하기로 했다.

해외의 바이어들은 한국의 협력사를 방문하지 않아도 가상공간에서 실제 제품의 생산 과정을 차례대로 볼 수 있으며, 직접 원하는 공간이나 과정으로 이동해 궁금한 부분을 360도 시야로 찾아볼 수도 있다.

GS샵은 최근 히트상품인 TS샴푸의 쇼룸 등을 3D 가상공간으로 제작했으며 향후 협력사의 상황에 맞춰 다양한 공간을 함께 만들어 나갈 예정이다.

GS리테일 관계자는 “코로나19로 해외 홍보가 어려웠던 협력사들이 이번 서비스를 활용해 새로운 기회를 만들 수 있기를 희망한다”며 “GS샵은 협력사들과 손잡고 서로 상생할 수 있는 환경을 지속적으로 만들어 나갈 것“이라고 말했다.

