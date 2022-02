'104개국서 동등한 효력'‥ 경기도북부동물위생시험소, 국제공인시험기관 인정 획득

'축산물 동물용 의약품 잔류물질'·'미생물 시험' 2개 분야

경기 북부 축산물 가공품 수출 지원 기대

[아시아경제 라영철 기자] 경기도북부동물위생시험소는 "국가기술표준원 산하 한국인정기구(KOLAS)로부터 국제공인시험기관 인정(ISO/IEC 17025)을 획득했다"고 14일 밝혔다.

국제공인시험기관 인정은 한국인정기구가 국제표준화기구와 국제전기기술위원회 국제 표준에 따라 시험기관의 품질경영시스템과 기술 능력을 평가해 시험·검사 역량이 있음을 국제적으로 공인하는 제도다.

북부동물위생시험소가 '축산물 동물용 의약품 잔류물질'과 '미생물 시험' 2가지 분야를 모두 인정받은 것은 전국 17개소 지자체 축산물 검사기관 중 처음이다.

북부동물위생시험소의 'KOLAS 공인시험성적서'는 한국인정기구가 맺은 상호인정협정에 따라 국제시험기관인정기구(ILAC)에 가입한 전 세계 104개국에서 동등한 효력을 인정받는다.

시험·검사 분야의 국제적 공신력 확보로 도 내 축산물 가공품의 신뢰도 향상과 수출 지원 등 관련 산업의 소득 증대에 도움 줄 것으로 시험소는 기대했다.

이강영 북부동물위생시험소장은 "KOLAS 공인시험기관 인정 획득으로 축산물 검사기관으로서 시험 능력을 국제적으로 인정받았다"며 "시험·검사 역량 강화를 통해 도 내 축산물가공품 수출에 교두보가 되도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

