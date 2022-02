박용만 전 두산 회장, 컨설팅社 차리고 본격 '홀로서기'

차남과 벨스트리트파트너스 설립

스타트업·사회적기업 돕는 역할할 듯

[아시아경제 이혜영 기자] 박용만 전 두산 두산 000150 | 코스피 증권정보 현재가 90,900 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 93,800 2022.02.14 08:08 장시작전(20분지연) 관련기사 '흑자 전환' 이뤄낸 두산그룹…채권단 조기졸업 '청신호'두산, 작년 영업이익 9588억…흑자전환두산퓨얼셀, 쉘·한국조선해양과 선박용 연료전지 개발 협력 close 그룹 회장이 컨설팅업체를 설립하며 본격적인 홀로서기를 시작했다.

14일 경제계에 따르면 박 전 회장은 지난달 말 컨설팅업체 벨스트리트파트너스를 설립했다. 자본금 10억원 규모로 설립된 이 업체는 ▲국내외 회사에 대한 경영 자문 및 컨설팅 ▲국내외 투자 대상 기업 발굴 및 자문 ▲개인투자조합, 벤처투자조합 및 합자조합의 운용 등을 목적으로 한다.

박 전 회장이 대표 업무집행자로 등재됐고 차남 박재원 전 두산 두산 000150 | 코스피 증권정보 현재가 90,900 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 93,800 2022.02.14 08:08 장시작전(20분지연) 관련기사 '흑자 전환' 이뤄낸 두산그룹…채권단 조기졸업 '청신호'두산, 작년 영업이익 9588억…흑자전환두산퓨얼셀, 쉘·한국조선해양과 선박용 연료전지 개발 협력 close 중공업 상무도 이름을 올렸다.

벨스트리트파트너스 사무실은 박 전 회장이 이사장으로 있는 재단법인 ‘같이 걷는 길(옛 동대문미래재단)’과 같은 건물에 있다. 2015년 박 전 회장이 사재 100억원을 출연해 설립한 재단은 동대문 상권 활성화와 지역 균형발전 등 사회공헌 사업을 하고 있다.

경제계는 박 전 회장이 사회공헌에서 한 발 더 나아가 스타트업과 사회적기업의 성장을 돕기 위해 컨설팅업체를 차린 것으로 보고 있다.

박 전 회장은 과거 두산 두산 000150 | 코스피 증권정보 현재가 90,900 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 93,800 2022.02.14 08:08 장시작전(20분지연) 관련기사 '흑자 전환' 이뤄낸 두산그룹…채권단 조기졸업 '청신호'두산, 작년 영업이익 9588억…흑자전환두산퓨얼셀, 쉘·한국조선해양과 선박용 연료전지 개발 협력 close 그룹을 이끌 당시부터 경영 컨설팅에 큰 관심을 가졌던 것으로 전해진다. 그는 1996년 두산 두산 000150 | 코스피 증권정보 현재가 90,900 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 93,800 2022.02.14 08:08 장시작전(20분지연) 관련기사 '흑자 전환' 이뤄낸 두산그룹…채권단 조기졸업 '청신호'두산, 작년 영업이익 9588억…흑자전환두산퓨얼셀, 쉘·한국조선해양과 선박용 연료전지 개발 협력 close 그룹 구조조정 작업을 진행하며글로벌 경영 컨설팅 기업 맥킨지에 경영진단 컨설팅을 맡겼고, 이는 두산 두산 000150 | 코스피 증권정보 현재가 90,900 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 93,800 2022.02.14 08:08 장시작전(20분지연) 관련기사 '흑자 전환' 이뤄낸 두산그룹…채권단 조기졸업 '청신호'두산, 작년 영업이익 9588억…흑자전환두산퓨얼셀, 쉘·한국조선해양과 선박용 연료전지 개발 협력 close 그룹이 중공업 중심의 기업으로 탈바꿈하는 계기가 됐다.

대한상공회의소 회장을 지내기도 한 박 전 회장은 각종 공식 석상에서 스타트업과 같은 신생 기업 생태계 조성과 지원 중요성을 여러차례 강조하기도 했다.

박 전 회장은 지난해 11월 페이스북에 올린 퇴임글에서도 "그늘에 있는 사람들을 더 돌보고 사회에 좋은 일하며 살아가기로 했다"며 두산 두산 000150 | 코스피 증권정보 현재가 90,900 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 93,800 2022.02.14 08:08 장시작전(20분지연) 관련기사 '흑자 전환' 이뤄낸 두산그룹…채권단 조기졸업 '청신호'두산, 작년 영업이익 9588억…흑자전환두산퓨얼셀, 쉘·한국조선해양과 선박용 연료전지 개발 협력 close 을 떠난 후 사회적 기업 등을 지원하는 일을 본격 시작하겠다는 의사를 내비쳤다.

당시 박 전 회장은 박서원 전 부사장과 박 전 상무에 대해서도 언급하며 "큰 아이는 패션 관련 스타트업의 액셀러레이터와 디자인 제품 컬처 등의 콘텐츠 개발을 하겠다고 하고, 작은 아이는 실리콘밸리에서 벤처캐피탈 일을 하겠다고 한다"고 전했다.

박 전 회장과 함께 벨스트리트파트너스를 꾸려갈 박 전 상무는 미국 뉴욕대 졸업 후 컨설팅업체 보스턴컨설팅그룹(BCG)에서 근무한 경력이 있다. 두산 두산 000150 | 코스피 증권정보 현재가 90,900 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 93,800 2022.02.14 08:08 장시작전(20분지연) 관련기사 '흑자 전환' 이뤄낸 두산그룹…채권단 조기졸업 '청신호'두산, 작년 영업이익 9588억…흑자전환두산퓨얼셀, 쉘·한국조선해양과 선박용 연료전지 개발 협력 close 인프라코어 재직 시절엔 실리콘밸리에 스타트업 투자를 위한 벤처캐피털 'D20' 설립을 주도했다.

