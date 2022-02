▶양기행씨 별세, 양은석·양원석(시장경제신문 산업부국장)·양지선·양금호씨 부친상, 한환수, 황재우(금호특수강 대표)씨 장인상= 12일, 고려대 구로병원 장례식장 지하 2층 102호실, 발인 15일 오후 1시 30분, 장지 서울추모공원.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.