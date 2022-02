코트라, 홈페이지 개편 "모든 서비스 원스톱 제공"

[아시아경제 김진호 기자] 대한무역투자진흥공사(코트라)는 디지털 전환 추세에 발맞춰 홈페이지를 '코트라 무역투자24'로 개편한다고 13일 밝혔다.

오는 14일부터 운영되는 새 홈페이지는 코트라가 제공하는 모든 서비스를 한 번에 찾아보고, 물어보고, 신청할 수 있는 '원스톱 창구' 형태로 만든 것이 특징이다.

고객에게 개별적으로 제공되던 ▲해외정보 ▲사업안내 ▲문의·상담 서비스를 무역투자24를 통해 한데 묶어 제공한다. 고객들의 정보접근성과 서비스 이용 편의를 함께 높이기 위함이다.

이용고객은 무역투자24에서 관심국가와 관심품목에 따라 선별된 해외시장뉴스와 바잉오퍼 조회부터 빅데이터 잠재파트너 추천까지 맞춤형 서비스 혜택을 누릴 수 있다.

특히 고객·사업 관리에 대해 예외 없는 온라인화를 추진하고 반응형 웹으로 설계해 한층 강화된 모바일 서비스를 제공한다. 고객의 사업참가 프로세스 표준화, 모바일결제 등 통합결제 서비스도 도입한다.

코트라 관계자는 "코트라 무역투자24는 중소기업이 무역·투자 관련 해외시장 정보와 지원사업 정보를 쉽게 접근하고 이용할 수 있는 통합 플랫폼"이라고 설명했다.

김진호 기자 rplkim@asiae.co.kr