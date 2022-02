안철수 "더좋은 정권교체 위해 野단일화 제안…尹화답 기대"(상보)

안철수, 13일 오전 유튜브 통해 특별 기자회견 열어

[아시아경제 금보령 기자] 안철수 국민의당 대선후보가 윤석열 국민의힘 대선후보에게 '야권 단일화'를 제안했다.

안 후보는 13일 오전 본인 유튜브를 통해 개최한 특별 기자회견에서 "더 좋은 정권교체를 위해, 구체제 종식과 국민 통합의 길을 가기 위해 야권후보 단일화를 제안한다"며 "제 제안에 대한 윤 후보의 진정성 있는 화답을 기대한다"고 밝혔다.

안 후보는 "더 좋은 정권교체를 위한 후보 단일화는 누가 되는 것 이전에 무엇을 위한 단일화인가가 중요하다. 이번 야권후보 단일화는 미래로 가기 위한 연대이고 연합이어야 한다"며 "정권교체, 정치교체, 시대교체의 비전을 모두 담아내야 하고 그 결과는 압도적인 승리로 귀결돼야 한다"고 강조했다.

단일화는 국민의 선택에 맡겨야 한다고도 주장했다. 안 후보는 "먼저 차기 정부의 국정 비전과 혁신 과제를 국민 앞에 공동 발표하고 이행할 것을 약속한 후 여론조사 국민경선을 통해 단일 후보를 정하고 누가 후보가 되든 서로의 러닝메이트가 되면 압도적 승리를 이끌어낼 수 있다"며 "누가 더 미래를 이끌 적임자인지를 오롯이 국민 판단에 맡기면 경선은 복잡할 일도 시간 끌 일도 없다"고 설명했다.

