설 이후 보이스피싱 급증 가능성… 경찰, 주변 관심 당부

[아시아경제 조성필 기자] 경찰은 설 연휴 이후 전화금융사기(보이스피싱) 범행 시도가 늘고 있어 주변 관심을 당부했다.

경찰청 국가수사본부는 13일 "설 명절 범죄자들도 쉬고 난 이후 본격적으로 범행을 시도할 것으로 보인다"며 "가족·친지·연인 등 지인 간 보이스피싱을 조심하자'고 이야기해달라"고 밝혔다. 국수본에 따르면 지난해 보이스피싱 발생 건수는 1월 3187건이었다가 설 명절이 있는 2월 2417건으로 줄었으나 3월 4017건으로 크게 늘었다. 경찰은 이 같은 추이가 올해도 이어질 것으로 보고 있다.

경찰은 최근 검찰·경찰·금융감독원 등 정부기관을 사칭하는 범죄 형태가 다시 증가하고 있다고 강조했다. 이미 탈취한 개인정보를 활용해 전화 받는 사람이 어디에서 일하는 누구인지까지 알면서 고압적인 말투를 사용하기 때문에 심리적으로 위축되고 속아 넘어가기 쉽다고 강조했다.

경찰은 이 밖에도 낮은 금리 대출로 바꿔준다는 등 '미끼문자'를 보내 전화를 유도하는 수법이 여전히 성행하고 있다고 설명했다. 경찰 측은 "기본적으로 대출 관련 문자메시지를 의심하고 대출이 필요한 경우 받은 문자로 전화하지 말고, 정식업체의 대표번호 직접 연락하되 모르면 금융위원회·금융감독원에 문의하는 것이 필요하다"고 했다. 경찰 측은 자녀를 사칭해 '휴대전화가 고장 났다'며 다른 번호로 문자를 보내 달라고 한 다음 피해자 신분증과 신용카드, 계좌번호 및 비밀번호 등 개인·금융정보를 탈취하는 수법도 여전해 주의해야 한다고 부연했다.

국수본은 올해 1월 통계 분석결과 2044건, 514억원 피해가 발생, 작년 12월(2336건·573억원)과 전년 동기(3187건·697억원) 대비 감소했지만 사기범들은 계속 허점을 찾아 범행을 시도하는 만큼 주의를 게을리하면 안 된다고 재차 강조했다. 국수본 측은 "보이스피싱을 뿌리 뽑을 때까지 예방과 수사에 최선을 다 하겠다"면서도 "예방이 제일 중요한 만큼 소중한 사람들에게 '설 명절 이후 보이스피싱이 급증한다'는 얘기를 3분만 시간 내서 이야기해달라"고 당부했다.

