롯데百, ‘홈스타일링 페어’ 행사…최대 77% 할인

[아시아경제 임춘한 기자] 롯데백화점은 이달 27일까지 전점에서 ‘홈스타일링 페어’를 열고, 국내외 유명 베딩 브랜드의 봄 인기 상품을 엄선해 최대 77%까지 할인된 가격에 선보인다고 13일 밝혔다.

이번 행사에서는 주말마다 ‘소프라움’, ‘알레르망’, ‘코지네스트’, ‘엘르’ 등 총 8개 베딩 브랜드 구매시 구매금액대별 최대 10% 상당의 롯데상품권을 증정하는 프로모션도 진행한다.

최근 코로나19 장기화에 따른 집꾸미기 열풍으로 침구류 상품이 큰 인기를 끌고 있다. 실제 롯데백화점의 지난해 침구류 매출은 전년대비 24% 신장했고, 지난달 1일부터 이달 10일까지도 10%대의 성장세를 유지하고 있다.

롯데백화점 관계자는 “봄기운을 가득 담은 베딩 상품들로 집안의 분위기를 바꿔 코로나19로 인한 우울감을 해소하려는 고객들의 수요를 반영해 이번 행사를 준비했다”며 “앞으로도 트렌드에 맞는 다양한 베딩 상품을 합리적인 가격에 선보일 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

