[포토]노원구 '중계온마을센터' 개관

[아시아경제 박종일 기자] 노원구(구청장 오승록)는 10일 오후 2시 중개온마을센터 개관식을 진행했다.

‘중계온마을센터’는 한글비석로 371(중계4동) 상계역 인근에 위치, 지하 1, 지상 4층 총 면적 2989㎡ 규모로 가동과 나동 2개 건물이 층별로 연결돼 있다.

1층에는 작은도서관, 주민사랑방, 아이휴센터, 공동육아방, 2층에는 마을공동체지원센터, 커뮤니티실, 강당, 3층에는 청소년성상담센터, 청소년아지트, 어르신일자리지원센터, 4층에는 어르신당구클럽, 어르신청춘카페를 조성했다.

이날 개관식은 오승록 구청장을 비롯 지역 주민들이 참석한 가운데 경과보고, 감사패전달, 축사, 테이프커팅식, 시설관람 순으로 진행되었다.

코로나19로 참석자 마스크 착용 및 발열 체크, 손소독 등 사회적거리두기 지침이 준수하며 소규모로 진행했다.

오승록 구청장은 “중계온마을센터는 아이부터 어르신까지 모든 세대가 함께 즐길 수 있는 문화복합공간”면서 “많은 지역주민들이 애용하는 곳이 되길 진심으로 기원한다”고 전했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr