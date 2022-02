코웨이, '2022 대한민국 퍼스트브랜드' 정수기 부문 8년 연속 1위

[아시아경제 최동현 기자] 코웨이가 한국소비자포럼이 주관하는 ‘2022 대한민국 퍼스트브랜드 대상’에서 정수기, 공기청정기, 매트리스렌탈, 가전렌탈서비스 부문 1위를 수상하며 4관왕을 석권했다.

12일 업계에 따르면 대한민국 퍼스트브랜드 대상은 올해로 20주년를 맞이한 공신력 있는 브랜드 성과 측정 지표다. 소비자 만족도 조사와 전문가 평가를 기반으로 분야별 1위 브랜드를 선정한다.

코웨이는 이번 조사에서 각 분야별 최고 평점을 획득하며 ▲정수기 부문 8년 연속 1위 ▲공기청정기 부문 5년 연속 1위 ▲매트리스렌탈 부문 4년 연속 1위 ▲가전렌탈서비스 부문 5년 연속 1위를 이어가게 됐다. 혁신 기술로 사용 편의성을 강화하고 고객 가치를 향상시킨 점에서 우수한 평가를 받았다.

특히 노블 정수기 시리즈는 스마트 모션 파우셋 기능으로 위생을 강화하고 디자인 차별화를 이뤄내 호평을 얻었다. 평소에는 파우셋이 제품 내부에 숨겨져 있다가 사용 시에만 컵을 자동으로 인식해 파우셋이 노출된다. 이를 통해 파우셋 오염을 사전에 차단하고 초소형 사이즈와 매끄러운 디자인을 완성했다. AI 기술로 기기 상태와 이상 여부를 실시간 감지하고 휴대폰으로 사용 현황, 필터/유로 교체 시기를 한눈에 확인할 수 있어 사용 편의도 높였다.

노블 공기청정기는 프리미엄 디자인과 필터 기술력을 갖춰 높은 점수를 받았다. 건축물에서 영감을 얻은 정사각 타워형 디자인으로 고급스러움을 강조했으며, 강력한 에어클린항균필터를 탑재해 극초미세먼지는 물론 공기 중 부유세균과 바이러스까지 케어할 수 있다. 공기 방향을 원하는 곳으로 바꿀 수 있는 에어팝업모션 기능을 장착해 실내공기질 관리 효율성을 높였다.

코웨이는 “이번 수상으로 환경가전 대표 브랜드의 굳건한 리더십과 시장 경쟁력을 다시금 입증하게 됐다”며 “고객 가치 증대를 최우선으로 삼고 일상의 편의를 높이는 제품 및 서비스를 지속적으로 선보이며 더욱 신뢰받는 브랜드로 거듭나겠다”고 말했다.

