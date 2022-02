美 FDA, 5세 미만 영유아용 코로나 백신 심사 연기

[아시아경제 박지환 기자] 미국 식품의약국(FDA)가 5세 미만 영유아에 대한 코로나19 백신 긴급 사용승인 여부 결정을 위해 열기로 한 백신자문위원회 회의 일정을 연기했다.

11일(현지시간) FDA는 6개월∼5세 미만 어린이용 코로나19 백신의 승인 여부를 논의할 외부 자문기구 백신·생물의약품자문위원회(VRBPAC) 회의를 연기하기로 했다고 밝혔다고 일간 뉴욕타임스(NYT)와 CNN 방송 등이 보도했다.

재닛 우드콕 FDA 국장대행은 이번 연기 결정 이유로 "새로운 데이터가 최근 새로 나왔다고 화이자로부터 통보를 받았다"며 "연기 조치는 FDA가 추가 데이터를 검토할 시간을 주기 위한 것"이라고 설명했다.

당초 FDA 자문기구 회의는 이달 15일로 예정돼 있었다. 우드콕 국장대행은 "3회차 접종에 대한 추가 임상시험 데이터를 받고 평가 업데이트를 완료하면 (다음) 자문위 회의 시점에 대한 새 소식을 내놓을 것"이라고 했다.

이번 결정은 당초 2회 접종 임상 데이터만을 바탕으로 백신 승인 여부를 결정하려던 계획을 뒤집은 것이다. 앞서 화이자와 바이오엔테크는 지난 1일 FDA에 영유아용 코로나19 백신에 대해 긴급사용을 승인해달라고 신청했다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr