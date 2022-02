"한복은 '한푸' 아니다"…서경덕, 美 패션지 '보그'에 강력 항의

美 패션지 보그, 한복을 '한푸'로 소개해 논란

[아시아경제 허미담 기자] 서경덕 성신여대 교수가 11일 한복을 중국의 '한푸'로 소개한 미국 패션지 보그에 항의 메일을 보냈다고 밝혔다.

앞서 보그는 지난 2일 공식 인스타그램에 한복 의상을 입은 중국인 모델 사진을 올리며 그 의상을 '한푸'로 소개했다. 보그 측은 "한푸는 한족이 통치하던 시대의 역사적 의복 양식 가운데 하나"라고 설명했다.

특히 한복 의상을 입은 모델이 '시인'(Shiyin)이라는 중국인 유튜버로 알려지면서 더 큰 논란이 일었다. 그는 유튜브를 통해 "한푸는 한복이 아니다. 역사를 존중하라", "한복은 한푸로부터 영향을 받았다. 혐오가 역사를 바꿀 수 없다" 등의 내용이 담긴 영상을 올린 바 있다.

이에 대해 서 교수는 보그 측에 "세계적인 패션지에서 이번에 큰 오류를 범했다"며 "'한복'은 한국의 전통 의상이지 '한푸'가 아니다. 영국 옥스퍼드 영어사전에서도 한복은 '한국의 전통 의상'으로 소개하고 있다"고 항의했다.

그는 또 "이번 중국인 모델은 한복의 역사를 왜곡하는 유튜버"라며 "약 3700만명의 전 세계 팔로워들에게 잘못된 정보를 제공해선 안 되기에 이 피드를 삭제할 것을 강력히 요청한다"고 지적했다.

서 교수는 항의 메일에 영국 옥스퍼드 영어사전(OED)에서 '한복은 한국의 전통 의상'이라고 소개한 자료와 한복에 관한 영어 영상을 함께 첨부했다.

그는 페이스북을 통해 "지금까지 중국의 '한복공정'에 맞서 지난해 뉴욕 타임스스퀘어에 한복 광고를 올렸고, '한복의 역사'에 관한 다국어 영상을 제작하여 유튜브 및 각종 SNS를 통해 전 세계에 한복을 꾸준히 알려왔다"며 "우리의 문화와 역사는 우리 스스로가 지켜나가야만 하기 때문"이라고 했다.

