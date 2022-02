‘더 나은 미래 준비’ 창원시 청년비전센터, 역량 강화 프로그램 참여자 모집

동아리 지원, 구직, 진로 탐색 프로그램 진행

[아시아경제 영남취재본부 강샤론 기자] 경남 창원시는 청년들의 거점 공간인 창원청년비전센터에서 청년들이 희망을 품고 더 나은 미래를 준비하는 데 도움이 될 청년 역량 강화 프로그램 참여자를 모집한다고 11일 밝혔다.

창원청년비전센터는 청년들의 일자리·문화·복지 업무를 지원하고, 청년들이 사용 할 수 있는 공간을 제공하고 있다.

올해에는 청설모(청년, 설레게 모이다) 동아리 지원 사업, 창원청년뮤지컬단 운영, 청춘아카데미, 청년-케어(구직·심리·마음건강 지원 사업), VR 비대면 면접 스튜디오 운영, 창원청년네트워크, 청년 프로젝트 지원 사업, 창원청년주간, 인문학 북토크 부크타가 등 9개 사업이 운영된다.

모집 대상은 창원 거주 및 소재 직장·대학교를 다니는 만 19세에서 34세 청년이면 누구나 신청 가능하다. 자세한 사항은 창원청년비전센터로 문의하면 된다.

허성무 시장은 “경남에서 청년이 차지하는 비중이 가장 높은 창원시는 청년들을 위한 종합적이고 체계적인 정책을 추진할 것”이라며 “지역에 맞는 특화된 청년 사업 추진으로 청년 자립과 안정된 삶을 누릴 수 있도록 다양한 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.

