▲김덕진씨 별세, 김영미·미경·경희·계희 부친상, 이승은(IBK기업은행 홍보부장) 장인상 = 11일 오전. 쉴낙원 김포장례식장 VIP 1호실, 발인 13일 오전. 02-729-6331

