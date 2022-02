광주은행, 임인년 새해 맞아 ‘호랏차차 디지털 예금’ 출시

[아시아경제 호남취재본부 박진형 기자] 광주은행은 2022년 임인년을 맞아 스마트뱅킹 전용 ‘호랏차차 디지털예금’을 출시했다고 밝혔다.

새로 출시한 ‘호락호락(虎樂)적금’은 지역민과 고객에게 큰 호응을 얻은데 이어 범띠해 시리즈로 출시한 ‘호랏차차 디지털예금’은 은행을 방문하지 않고도 스마트뱅킹으로 간편하게 가입할 수 있는 비대면 전용 상품이다.

‘호랏차차 디지털예금’은 12개월 또는 13개월로 가입할 수 있으며, 1백만원 이상 최대 5천만원까지 가입 가능하다. 또한 1천억원 한도로 판매 예정으로 한도 소진 시 판매가 종료될 예정이다.

기본금리는 12개월 기준 연 1.75%, 13개월 기준 연 1.90%를 제공하며, 우대금리 연 0.35%p 적용 시 12개월은 최고 연 2.10%, 13개월은 최고 연 2.25%의 금리를 받을 수 있다.

우대금리는 광주은행 첫 거래고객이거나, 이 예금 가입일 전전월말 기준 적립식예금, 거치식예금, 수익증권, 신탁, ISA, 방카슈랑스, 대출 등의 계좌 및 거래가 없는 경우 연 0.35%p를 적용한다.

김훈 디지털전략부장은 “새해에도 지역민과 고객님의 금융생활 동반자로서 라이프스타일에 따른 금융니즈를 반영한 다양한 금융상품 및 서비스를 선보일 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

호남취재본부 박진형 기자 bless4ya@asiae.co.kr