5급 교육대상자 12명 선발



행정 5명, 농업2명, 녹지1명, 보건1명, 시설3명



[아시아경제 호남취재본부 허선식 기자] 전남 광양시는 10일 오후 인사위원회를 열고 5급 승진 및 교육대상자와 전보인사를 발표했다.

5급 승진 교육대상자는 행정직 5명, 농업직 2명, 녹지직 1명, 보건직 1명, 시설직 3명 등 총 12명이다.

5급 승진

김미라 도서관지원팀장

5급 교육대상자 명단

▲행정 김재신 예산팀장, 심현우 지역경제팀장, 이정식 비서실장, 이현주 교육지원팀장, 이현성 제철항만팀장

▲농업 우미자 서무팀장, 김재원 마케팅전략팀장

▲녹지 이강성 산림조성팀장

▲보건 조미옥 감염병대응팀장

▲시설 문순용 하천관리팀장, 정양순 농촌활력팀장, 박옥병 도로시설팀장

아시아경제 호남취재본부 허선식 기자 hss79@asiae.co.kr