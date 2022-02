김 총리 "신속항원검사 키트 안정적 공급, 최고가격제 도입 검토"

중앙재난안전대책본부 회의

[아시아경제 세종=김혜원 기자] 김부겸 국무총리는 11일 "신속항원검사 키트를 충분하고 안정적으로 공급할 것"이라며 "이 문제에 대해 (키트의) 최고가격제 도입까지도 검토하고 있다"고 말했다.

김 총리는 이날 정부서울청사에서 주재한 중앙재난안전대책본부 회의에서 "큰 틀에서의 (의료·방역 체계) 개편은 어느 정도 마무리됐고, 이제부터는 빈틈없는 실행과 끊임없는 보완이 남았다"며 이같이 밝혔다.

김 총리는 이어 "개편된 재택치료·격리 시스템에 맞게 생활지원비 기준을 조정하는 일, 의료기관에 출입하는 간병인이나 보호자의 진단검사 비용 부담을 덜어드리는 일, 면역 수준이 저하된 분들에게 4차 접종의 기회를 드리는 일 등이 (실행과 보완의) 그 예"라고 설명했다.

김 총리는 최근 정부가 오미크론 확진자를 방치하고 있다는 일부 논란과 관련 "정부가 아파하는 국민을 외면하거나 손을 놓는 일은 결코 있을 수 없다"며 "위중한 분들을 중심으로 의료역량을 집중하되 나머지 국민들에게도 적절한 의료서비스가 제공되고 있다"고 강조했다.

김 총리는 또 "방역 상황을 면밀히 분석·평가해서 사회적 거리두기를 조정함으로써 경제·사회적 피해를 최소화하는 일도 매우 중요한 일"이라며 "위중증과 사망이 안정적으로 유지되고, 방역상황을 어느 정도 관리할 수 있다는 판단이 들면 언제라도 용기 있는 결단을 내리겠다"고 언급했다. 이는 멈췄던 위드 코로나(단계적 일상 회복)의 재개를 시사한 것으로 풀이된다.

이날 중대본에서는 최근 가축 전염병 확산 상황을 점검하고 방역 대책에 대해서도 논의했다. 김 총리는 최근 일주일간 고병원성 조류인플루엔자(AI)가 충남, 충북, 전북, 경기 등 4개 시·도의 농장에서 연이어 발생했다면서 정부와 지자체, 농가들은 긴장감을 가지고 방역에 빈틈이 없는지 점검해줄 것을 지시했다.

