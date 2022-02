[아시아경제 문혜원 기자]SPC그룹이 운영하는 배스킨라빈스가 밸런타인데이를 맞아 신제품 2종을 출시한다고 11일 밝혔다.

밸런타인 시즌 한정으로 출시된 ‘하트 퐁당 로아커’ 미니 케이크는 누구나 부담 없이 즐길 수 있는 미니 사이즈의 케이크로, 2월 이달의 맛 ‘아이스 로아커’에 ‘초콜릿’과 ‘초콜릿 무스’ 플레이버를 더해 더 깊은 초콜릿의 풍미를 제공한다. 케이크 상단에는 로아커 웨하스와 로아커 하트 로고 초콜릿으로 장식해 밸런타인데이 분위기를 더했다.

선물용으로 제격인 ‘아이스 고디바 초콜릿 볼’ 디저트도 선보인다. 진한 풍미의 초콜릿으로 올 겨울 많은 사랑을 받은 ‘아이스 고디바’ 아이스크림을 활용해 간편하게 즐길 수 있는 디저트 메뉴다. 깊고 진한 아이스 고디바와 부드러운 헤이즐넛 아이스크림이 환상적인 조화를 이루며, 초콜릿 코팅을 입혀 달콤함을 더해준다.

