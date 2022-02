송영길, 김혜경 감싸기…"직접 나와 사과 잘했다고 생각"

"여러 의혹 문제, 모두 잘 해결하고 있어"

[아시아경제 강우석 인턴기자] 송영길 더불어민주당 대표가 10일 이재명 대선 후보 배우자 김혜경 씨의 법인 카드 유용 의혹에 대한 대국민 사과를 두고 "김혜경 여사 건이 상당히 곤혹스러웠는데 직접 나와서 잘 사과를 하셨다" 언급했다.

송 대표는 이날 TV 조선과의 인터뷰에서 '대장동, 성남 FC, 김혜경 여사 이런 여러 의혹 중 가장 방어하기 어려운 문제가 무엇이냐'는 진행자의 질문에 "다 잘 해결하고 있다고 생각한다"며 이같이 답했다.

김씨가 포괄적 사과에 그쳤다는 지적에는 "(과잉 의전 논란 제보자인 당시)7급 공무원이 했던 내용을 잘 몰라서 포괄적으로 사과할 수 밖에 없지 않았나"라며 "나도 비서가 법인 카드와 당 대표 판공비 카드를 다 쓰고 있어 어떤 항목인지 잘 모른다"고 말했다.

이어 "본인(김혜경)이 모두 자신의 책임이라고 공식적으로 사과했다"고 덧붙였다.

송 대표는 이 후보의 정권 교체론에 대해 "당연히 그렇다고 생각한다. 이재명 후보는 새로운 정권을 만드는 것"이라며 "문재인 정부의 장점을 계승하되 부족한 점을 보완해서 새로운 정부를 구성하는 것"이라고 밝혔다.

민주당 내부 친문 지지자들의 이 후보 지지 망설임에 관해서는 "막판에 가면 힘이 모이게 될 것"이라며 "(이 후보는) 문재인 정부의 기본적인 철학과 정책을 계승하는 후보이기 때문"이라고 주장했다.

강우석 인턴기자 beedolll97@asiae.co.kr