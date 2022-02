국민의힘 '종로 최재형·서초갑 조은희·청주상당 정우택' 공천(종합)

지상욱, 종로 전략공천에 대해 "공정 상징성 가지신 분으로 했다"

[아시아경제 금보령 기자] 국민의힘이 3·9 대선과 같은 날 실시되는 재·보궐선거에서 서울 종로에 최재형 전 감사원장, 서울 서초구갑에 조은희 전 서초구청장, 충북 청주 상당구에 정우택 전 의원을 각각 공천하기로 했다.

국민의힘 3·9 재·보궐선거 공천관리위원회는 10일 저녁 서울 여의도 당사에서 제5차 회의를 개최해 이같이 결정했다고 밝혔다.

서울 종로에는 최 전 감사원장을 전략공천했다. 공천관리위원인 지상욱 여의도연구원장은 회의 후 기자들과 만나 "(최 전 원장이) 그동안 윤석열 국민의힘 대선후보와 같이 경선에서 경쟁했고, 그러면서 같이 원팀을 이루는 의미"라며 "대쪽 감사원장으로 공정의 상징성을 가진 분으로 했다"고 설명했다.

5명이 경쟁한 서초구갑에서는 조 전 구청장이, 3명이 경선을 치른 충북 청주 상당구에서는 정 전 의원이 1위를 기록해 공천을 받게 됐다.

공관위는 앞서 경기 안성에 김학용 전 의원을 공천한 바 있다. 곽상도 전 의원이 '대장동 의혹'으로 자진 사퇴한 대구 중·남구는 '무공천'을 하기로 했다.

금보령 기자 gold@asiae.co.kr