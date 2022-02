이승로 성북구청장 12일 '이승로의 현장' 출판기념회 개최

12일 고려대 안암캠퍼스 교우회관에서 진행하는 기념회는 코로나 상황 감안 별도 기념식 없이 저자 사인회로 진행

[아시아경제 박종일 기자] 이승로 성북구청장이 민선 7기 취임과 함께 주민 삶의 현장에서 답을 찾기 위해 쉼 없이 달려온 지난 4년의 성과와 소회를 담은 '이승로의 현장'(백산출판사)을 출간, 사인회를 연다.

12일 고려대 안암캠퍼스 교우회관(서울시 성북구 종암로13)에서 진행하는 기념회는 코로나 상황을 감안해 별도 기념식 없이 저자 사인회로 진행한다.

'이승로의 현장'에는 이 구청장이 기초의원과 광역의원·구청장을 역임하며 쌓은 지방자치 현장 경험을 담았다. ‘이승로의 현장’이라는 제목은 취임 당시 민생 중심, 현장 중심 행정을 약속했던 초심을 담아 이 구청장이 직접 정했다.

전북 정읍에서 태어난 이 구청장은 고려대 정책대학원을 졸업했다. 제 2~3대 성북구의원(무소속)과 제9대 서울시의원(민주당)을 지내며 성북구 발전을 위해 힘써 왔다.

2018년 7월 민선 7기 성북구청장 취임 뒤 ‘성북의 미래, 현장에서 답을 찾다’라는 구정 기치를 내걸고 20개 동의 골목골목을 누볐다. 코로나19 장기화로 지난 해 부터 온라인 현장 구청장실을 운영하며 지역 문제 해결에 공을 들여왔다. 이런 이유로 ‘대한민국에서 현장이라는 가장 넓은 구청장실을 가진 구청장’이라는 별칭이 붙기도 했다.

이승로 성북구청장은 “현장에서 주민과 함께 문제를 논의하며 최선이 아니더라도 차선의 해결방법을 찾아가는 민생정치, 현장정치의 여정과 성과를 함께 나누기 위해 책을 출간했다”고 말했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr