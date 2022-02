[아시아경제 황준호 기자] 선데이토즈 선데이토즈 123420 | 코스닥 증권정보 현재가 27,650 전일대비 2,250 등락률 -7.53% 거래량 291,868 전일가 29,900 2022.02.10 15:30 장마감 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스닥-13일“주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정선데이토즈, 800억 규모 유상증자·BW 발행 결정 close 는 이호대 대표이사를 신규 선임했다고 10일 공시했다. 회사 측은 “김정섭 대표이사 사임(사내이사직 포함) 사유에 따른 것”이라고 전했다.

