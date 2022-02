수원시, 재택치료추진단 개편 운영…단장에 조청식 부시장

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기 수원시가 재택치료 코로나19 확진자를 관리ㆍ지원하는 '재택치료추진단'을 10일 개편 운영한다.

수원시는 일반행정팀, 재택치료행정안내센터, 재택치료의료상담센터 등 3개 팀으로 재택치료 추진단을 개편했다고 밝혔다. 단장은 조청식 제1부시장이 맡는다.

일반행정팀은 재택치료 계획수립ㆍ점검ㆍ총괄, 의료기관 인프라 확충, 집중관리군 접수 관리 등의 역할을 담당한다.

재택치료행정안내센터는 재택치료자들의 문의에 응대하고, 일반관리군에게 비대면 진료 병원을 안내한다. 집중관리군에게는 격리해제일 등 재택치료 관련 전반적인 사항과 생활치료앱 설치 방법을 설명한다.

재택치료의료상담센터는 재택치료자들이 상담을 요청하면 기초적인 의료상담을 해주고, 비대면 진료ㆍ의료상담 방법을 안내한다. 집중관리군에게는 의료기관을 연계해주고, 의약품 지원을 안내한다. 재택치료자 관리의료기관을 관리하는 역할도 한다.

정부는 앞서 이날부터 고위험군을 집중적으로 관리하는 새 재택치료 체계 가동에 들어갔다. '집중관리군' 위주로 재택치료 체계가 개편되면서 집중관리군이 아닌 일반 재택치료자들은 증상이 생기면 스스로 병ㆍ의원에 전화를 걸어 비대면 진료를 받아야 한다.

염태영 수원시장은 "긴장의 끈을 놓치 않고, 보건소ㆍ의료기관 등 일선 현장에서 신속하게 효율적인 대응이 이뤄질 수 있도록 협업수준을 높이겠다"며 "시민들의 혼란과 불편을 최소화하고 단 한 분의 확진환자도 사각지대에 놓이지 않도록 최선을 다하겠다"고 강조했다.

수원시는 홈페이지를 통해 '오미크론 대응체계 전환 진단검사 안내'를 제공하고 있다. 안내는 크게 ▲재택치료자가 전화상담 후 처방받을 수 있는 동네 병ㆍ의원 ▲선별진료소, 코로나19 진단검사를 받을 수 있는 병ㆍ의원 ▲오미크론 대응체계 전환 내용 등을 게시하고 있다.

