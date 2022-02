인천시, 코로나19 재택치료 의료상담지원센터 6곳 운영

[아시아경제 박혜숙 기자] 인천시는 10일부터 코로나19 재택치료 의료상담지원센터 6곳을 24시간 운영한다고 밝혔다.

지역별로 보면 중구·동구·미추홀구는 인천시의료원, 서구·남동구는 나은병원, 부평구는 부평세림병원, 계양구는 한림병원, 연수구는 나사렛국제병원, 강화군은 비에스(BS)병원이 상담센터를 맡아 운영한다.

각 센터에는 의사 2명과 간호사 3∼5명의 의료진이 배치돼 근무한다.

옹진군의 경우 섬이라는 지역특성상 아직까지 재택치료를 실시하지 않고 있으나, 옹진군 및 의료기관과 협의해 조만간 재택치료를 실시하고 상담서비스도 제공할 예정이다.

시는 또 재택치료 관리 의료기관으로 운영 중인 의료기관 15곳 모두를 상담센터로 확대 운영하는 방안도 점차 추진할 예정이다.

정부의 코로나19 재택치료 방식 개편에 따라 이날부터 재택치료자 중 일반관리군은 스스로 관리하고, 진료나 상담이 필요한 경우 상담센터를 통해 상담과 비대면 진료를 받아야 한다.

60세 이상, 50세 이상 기저질환자, 면역저하자 등 집중관리군은 종전과 마찬가지로 담당 의료기관의 건강 모니터링을 하루 2번 받고, 필요하면 먹는 치료제 '팍스로비드'도 처방받을 수 있다.

