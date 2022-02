한수원, 도로 유휴부지 활용 100㎿급 태양광 발전시설 건설

[아시아경제 세종=이동우 기자] 한국수력원자력은 10일 ㈜한마음에너지와 도로 유휴부지활용 100㎿급 태양광 발전사업 공동개발 양해각서(MOU)를 체결했다고 밝혔다.

이번 사업은 전국 고속도로 및 국도 인근 법면, 유휴부지, 폐도로 등을 활용해 태양광 발전시설을 건설하는 공익형 재생에너지사업이다. 국토를 효율적으로 이용하는 동시에 탄소중립을 실천할 수 있다는 게 특징이다.

협약을 통해 두 회사는 국토교통부의 ‘에너지 자립도로 구축을 위한 고속도로 유휴부지 사업’ 등에 참여해 1단계 20㎿, 2단계 10~20㎿ 등 3단계에 걸쳐 총 100㎿ 규모의 태양광 발전사업을 함께 추진한다는 계획이다. 3단계까지 사업 완료 시 3만5500여 가구가 사용할 수 있는 연간 약 13만MWh의 전기를 생산하게 된다.

정재훈 한수원 사장은 "이번 MOU를 계기로 한수원은 앞으로도 환경 훼손이 적고 사회적 비용이 발생하지 않는 곳에 재생에너지 발전설비를 적극 추진할 것"이라며 "2034년까지 신재생설비 12GW를 확보하는 등 탄소중립 실천을 위해 종합에너지기업으로서의 역할에 최선을 다하겠다"고 말했다.

