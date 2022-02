"추문·말다툼·모욕으로 얼룩…역대 최악" 외신이 본 韓 대선

[아시아경제 나예은 기자] 미국 일간 워싱턴포스트(WP)가 다음달 9일 치러질 한국 대통령 선거에 대해 "추문과 말다툼, 모욕으로 얼룩지고 있다"고 혹평했다.

WP는 8일(현지시간) 한국 대선에 출마한 이재명 더불어민주당 대선 후보는 토지 개발 비리 스캔들에 휩싸였고, 윤석열 국민의힘 대선 후보는 자칭 항문침술사와 연관됐다고 소개했다. 이어 두 후보의 갈등이 가족으로까지 번졌다고 덧붙였다.

매체는 "이 후보의 배우자 김혜경 씨는 공무원 사적 지시 논란과 장남의 불법 도박 의혹 문제가 있고, 윤 후보의 배우자 김건희 씨는 비판적인 언론인을 감옥에 보내겠다고 협박했다"며 "윤 후보의 장모는 통장 잔액 증명을 위조한 혐의로 유죄판결 받았다"고 보도했다.

이어 "한국인은 정치 추문에 낯설지 않다"며 "박근혜 전 대통령은 2017년 권력 남용 혐의로 탄핵당했고 무속인이 정치에 개입됐다는 의혹도 받았다"고 전했다.

그러면서 "다가오는 대선은 '비호감들의 선거'라고 불릴 만큼 새로운 역대 최악에 도달한 상태"라며 "(두 후보를 둘러싼) 논란이 끝없이 이어져 유권자들은 지쳐가고 있다는 여론 조사가 나온다"고 설명했다.

WP는 "이번 대선에서 젠더 논쟁이 '화약고'로 떠오른 가운데 김건희 씨의 이른바 '7시간 통화' 내용에서 미투 피해자의 동기에 의문을 제기해 관심을 끌었다"고 전했다. 앞서 김씨는 해당 통화에서 여성에게 돈을 주지 않아 성폭력 피해자로 나선다는 취지로 발언했다.

매체는 "국민의힘은 현 정권이 성평등을 추진한 탓에 경제적 기회를 잃었다고 믿는 젊은 남성층을 유인하고 있다"며 "김건희 씨의 미투 언급이 논란이 된 뒤 온라인 팬클럽이 커졌고 윤 후보의 지지도가 올라갔다"고 했다.

WP는 또 이 후보와 윤 후보의 경력과 의혹도 소개했다. 먼저 이 후보에 대해서는 "가장 인구가 많은 경기도 도지사 출신으로 처음으로 코로나19 현금지원을 제공하는 등 '해결사'의 면모를 구축했다"면서도 "그의 관리 아래 있는 공적 개발 사업(대장동)에서 소수의 개인 투자자가 이익을 얻어 논란"이라고 말했다.

윤 후보에 대해서는 "전직 검찰총장으로 박 전 대통령의 탄핵을 도왔고 공격적인 반부패 검사라는 명성을 구축했다"며 "그의 공약에는 규제 완화와 북한에 더 강경한 접근법도 포함된다"고 소개했다.

그러면서 "그는 '정치 초보자'로 주요 정책 문제와 심지어 자신의 주요 선거 공약에 유창함을 보여주지 않는 등 여러 실수를 저질렀다"고 지적했다.

한편 WP는 국민의당 안철수 후보에 대해서는 "소프트웨어 거물이자 전직 의사"라며 "분열적인 정치로 좌절하는 유권자들에게 중도적 후보로 자신의 위상을 설정하고 있다"고 소개했다.

정의당 심상정 후보는 "노동운동가로 진보 소수당의 후보"라며 "유일한 여성 후보"라고 설명했다. 다만 두 후보 모두 여론조사에서 한 자릿수 지지율에 머물러 있다고 보도했다.

