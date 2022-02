추미애 "이낙연, 이재명에 사과해야" 글 올렸다 삭제

이낙연, 與 총괄선대위원장직 수락하자

秋 "'대장동 범인'으로 몰아간 것 사과 먼저" 비판 글 올려

[아시아경제 강주희 기자] 추미애 전 법무부 장관이 더불어민주당 선거대책위원회(선대위) 총괄선대위원장을 맡게 된 이낙연 전 대표를 향해 "이재명 후보를 대장동 비리 범인으로 몰았던 것이 잘못된 판단이었다는 것을 시인하고 사과하라"고 요구했다.

추 전 장관은 9일 자신의 페이스북에 올린 글에서 "이 전 대표는 총괄선대위원장이 됐다. 검찰 쿠데타를 저지하고 미래로 나아가기 위해 진심을 다해주길 바란다"면서도 "그러나 먼저 해야 할 일이 있다"고 지적했다.

그는 "이 후보에게 대장동 비리 범인으로 몰았던 것이 잘못된 판단이었다는 것을 시인하고 사과해야 한다"라며 "이 전 대표의 근거 없는 네거티브 공격으로 인해 국민의힘도 윤석열 (대선 후보)도 대장동 비리 주인공이 이재명인 것처럼 만들어가게 빌미를 준 것"이라고 주장했다.

이어 "언론도 근거 없는 주장을 검증 없이 무차별적 보도를 쏟아냈고 상당한 국민도 그렇게 오해하게 됐다"며 "그래서 대장동이 이재명 지지율의 발목을 잡고 있는 것이 현실"이라고 했다.

추 전 장관은 "김만배의 녹취록이 공개됐다. 이로써 윤 후보가 화천대유의 대장동 개발과 절대 무관하지 않음이 드러났다"며 "화천대유는 윤석열, 박영수 등 '검찰 카르텔'로 좁혀지고 있다"고 주장했다. 그러면서 "(이 위원장이 사과해야) 지지자들도 이해하고 한마음이 될 것"이라고 했다.

그러나 추 전 장관의 사과 요구에 민주당 내에서는 우려의 목소리도 나왔다. 이동학 청년최고위원은 페이스북에 "추미애 전 장관님, 대선 승리를 위해 조금 더 마음을 헤아려달라. 지금은 경선 과정의 잘잘못을 헤집기보다는 지지자들의 마음을 조금이라도 더 달래고 함께 뭉칠 때"라고 당부했다. 당내 우려를 의식한 탓인지 추 전 장관은 해당 페이스북 게시물을 현재는 삭제한 상태다.

한편, 이 위원장은 전날(8일) 민주당 선대위 총괄선대위원장직을 수락했다. 대선을 약 한 달 남겨둔 시점에서 민주당 지지율이 좀처럼 오르지 않자, 이 후보가 총괄선대위원장직을 간곡히 요청한 것으로 알려졌다.

강주희 기자 kjh818@asiae.co.kr