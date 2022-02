카카오뱅크, 지난해 영업익 2569억원…전년대비 109%↑

[아시아경제 이명환 기자] 카카오뱅크 카카오뱅크 323410 | 코스피 증권정보 현재가 44,200 전일대비 450 등락률 -1.01% 거래량 1,771,782 전일가 44,650 2022.02.09 15:30 장마감 관련기사 "1년새 고객 255만명 증가"…카카오뱅크, 지난해 영업이익 두배 성장(상보)카카오뱅크, 작년 4Q 영업이익 520억…전년比57.5%↑"미워도 다시 한번"…떨어지는 칼날 잡는 동학개미 close 가 지난해 영업이익이 전년 대비 109.66% 상승한 2569억3626만원으로 잠정 집계됐다고 9일 공시했다. 같은 기간 매출은 1조649억3279만원으로 32.43% 늘었다. 당기순이익은 전년 대비 79.63% 증가한 2041억2414만원이다.

카카오뱅크는 "대출증가에 따른 이자수익 증가와 서비스 확대에 따른 수수료수익이 증가했다"고 설명했다.

