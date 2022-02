[아시아경제 이민우 기자] 카카오뱅크 카카오뱅크 323410 | 코스피 증권정보 현재가 44,200 전일대비 450 등락률 -1.01% 거래량 1,771,782 전일가 44,650 2022.02.09 15:30 장마감 관련기사 "1년새 고객 255만명 증가"…카카오뱅크, 지난해 영업이익 두배 성장(상보)카카오뱅크, 지난해 영업익 2569억원…전년대비 109%↑"미워도 다시 한번"…떨어지는 칼날 잡는 동학개미 close 는 지난해 4분기 매출 3091억원, 영업이익 520억원의 잠정 실적을 거뒀다고 9일 밝혔다. 전년 동기 대비 각각 45.4%, 109.7%씩 증가한 규모다.

