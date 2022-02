안민석, 中 편파판정 논란에 "예견된 것…삼성이 국정농단 후 스포츠서 손 뗐다"

안민석 "삼성이 스포츠 손 뗀 후 韓 빙상계 공백기"

野 "中 편파 판정도 삼성 탓?"

[아시아경제 허미담 기자] 2022 베이징 동계올림픽 쇼트트랙 '편파 판정' 논란이 확산하고 있는 가운데 국회 문화체육관광위원장을 지낸 안민석 더불어민주당 의원이 9일 "삼성이 사라진 지금 우리 선수들에 대한 이런 불공정한 편파 판정은 이미 예견된 것"이라고 주장했다.

안 의원은 이날 CBS라디오 '김현정의 뉴스쇼'에 출연해 "(우리나라는) 아직도 스포츠 외교 시스템이 없고 전문가 육성도 없다. 그 공백을 삼성이 메워줬었다"며 이같이 말했다.

그는 "중국이 왜 올림픽을 치르겠는가. 할 일이 없어서 치르겠는가. 본인들의 중화주의를 내세우면서 세계 1등 강국을 올림픽을 통해 보여주겠다는 거다"며 "중국이 이렇게 터무니없는 편파 판정을 통해 불공정하게 다른 나라 선수들을 실격시키고, 자국 선수 봐주기로 금메달을 따게 하는 것은 이미 예정돼 있었던 것"이라고 했다.

이어 "왜 이런 일이 일어났느냐, 핵심적인 이유로 삼성을 이야기하고 싶다"고 말했다. 그는 "한국이 동계올림픽에서 메달을 딴 종목이 대부분 빙상종목이다. 특히 쇼트트랙"이라며 "삼성은 대한빙상연맹을 1997년부터 20년 동안 200~300억원가량 지원해 우리 선수 수준을 국제적인 수준으로 올린 역할을 했다"고 했다.

안 의원은 "국정농단 이후 삼성이 스포츠에서 손을 뗐고, 지난 4~5년 동안 한국 빙상계가 공백기를 맞게 됐다"며 "선수들에 대한 연맹 지원이 부족하니까 선수들 경기력도 저하되지 않겠나. 김선태(중국 감독)와 같은 유능한 지도자들은 국내에서는 비전이 없으니까 해외로 빠져나가게 됐다"고 지적했다.

이와 관련해 양준우 국민의힘 대변인은 페이스북을 통해 안 의원 관련 기사를 공유하며 "볼펜 한 자루 만들어본 적 없는 사람들이 툭하면 경제인들의 팔을 비틀어댄다"고 비판했다.

양 대변인은 "이젠 중국의 편파 판정도 삼성 탓인가"라며 "가만 보면 기업 군기 잡는 건 민주당이 전두환보다 더하다"고 했다. 이어 "기업을 저금통쯤으로 생각하는 저런 정치인들이 즐비한 게 지금의 민주당인데, 그 민주당의 후보가 '경제에 유능하다'는 슬로건을 들고 온다니 소가 웃을 일"이라고 비꼬았다.

앞서 한국 쇼트트랙 대표팀 황대헌(강원도청)과 이준서(한국체대)는 지난 7일 중국 베이징 캐피털 실내경기장에서 열린 2022 베이징 겨울올림픽 남자 1000m 준결승에서 각각 조 1, 2위로 결승선을 통과하고도 석연찮은 판정으로 실격당했다. 두 선수 모두 레인 변경을 늦게 했다는 이유로 페널티를 받아 실격됐으며, 결국 조 3위였던 중국 선수들이 결승에 진출했다.

